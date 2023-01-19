Наставник "МЮ" высказался о неожиданном провале команды в последнем матче АПЛ

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг высказался о результате матча 7-го тура чемпионата Англии с “Кристал Пэлас”.

“МЮ” вел 1:0 вплоть до компенсированного арбитром времени, но пропустил гол после удара со штрафного.

По словам тренера, его подопечные контролировали ход игры.

“Мы должны были приложить больше усилий, чтобы забить второй гол. Когда пропускаешь гол за минуту до конца матча, трудно это исправить. Мы должны извлечь урок из этого”, — сказал он.

Несмотря на ничью “МЮ” остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.