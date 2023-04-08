Наставник "МЮ" высказался о дисквалификации Каземиро

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил сожаление о дисквалификации полузащитника Каземиро.

По его словам, бразилец все так же принимает участие в тренировках, а его недоступность не является преимуществом.

Тен Хаг выразил надежду, что игра Каземиро за сборную Бразилии поможет ему сохранить хорошую форму.

Напомним, что Каземиро пропустит матч против “Эвертона”, его дисквалифицировали на 4 матча.