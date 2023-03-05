Наставник "МЮ" рассказал подробности ухода Роналду

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг раскрыл подробности ухода из клуба португальца Криштиану Роналду.

По словам нидерландского тренера, он понимал, что такой шаг может привести к негативному исходу.

"Я совсем не беспокоился, мне приходилось принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа и моя ответственность, я должен поддерживать такие решения.

Тогда у меня было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. В любом случае, это моя ответственность, которую я должен брать на себя", - сказал он.