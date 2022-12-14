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Наставник "МЮ" отстранил Санчо от тренировок с основой

Новости футбола Сегодня, 10:29
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг недоволен физической формой хавбека команды Джейдона Санчо.

В связи с этим нидерландский специалист отправил англичанина заниматься по индивидуальной программе.

Как пишет Manchester Evening News, на другой тип тренировок тен Хаг перевел футболиста в “максимально деликатной форме”.

Напомним, что Санчо перебрался в Англию летом 2021 года из “Боруссии” 85 млн евро.

За полтора года он сыграл 52 матча за “МЮ”, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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