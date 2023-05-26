Наставник "МЮ" обратился к руководству клуба

“Манчестер Юнайтед” уже начал думать о том, как получше подготовиться к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг подчеркнул важность проведения трансферов, чтобы достигнуть более серьезных целей.

“Мы имеем хорошую базу для того, чтобы претендовать на место в топ-4, но, как тренер, я хочу бороться за титул.

Мы уже продвинулись в этом направлении, но необходимы еще более качественные игроки, если мы хотим достичь высочайших целей”, - отметил тен Хаг на пресс-конференции после матча.