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Наставник "Милана" озвучил амбициозные планы команды на сезон

Новости футбола Сегодня, 06:58
Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен Фото: твиттер Милана/Автор неизвестен

Наставник “Милана” Стефано Пиоли очень доволен тем, что его команда пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Накануне итальянцы сыграли вничью с “Тоттенхэмом” (0:0, первый матч 1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей пробились в четвертьфинал.

"В четвертьфинале нам нужно выходить на поле с уверенностью в себе и с верой. Играть в Лиге чемпионов – это чудесно.

Наша задача - либо выиграть Лигу чемпионов, что будет нелегко, либо закончить сезон в топ-4 Серии А.

Мечтать – это здорово. В данный момент мы должны сосредоточиться на Серии А", - сказал он.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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