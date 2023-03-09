Наставник "Милана" озвучил амбициозные планы команды на сезон

Наставник “Милана” Стефано Пиоли очень доволен тем, что его команда пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Накануне итальянцы сыграли вничью с “Тоттенхэмом” (0:0, первый матч 1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей пробились в четвертьфинал.

"В четвертьфинале нам нужно выходить на поле с уверенностью в себе и с верой. Играть в Лиге чемпионов – это чудесно.

Наша задача - либо выиграть Лигу чемпионов, что будет нелегко, либо закончить сезон в топ-4 Серии А.

Мечтать – это здорово. В данный момент мы должны сосредоточиться на Серии А", - сказал он.