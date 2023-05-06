Наставник "Марселя" высказался об игре украинца Малиновского

Наставник “Марселя” Игор Тудор высказал свое мнение об игре украинского хавбека Руслана Малиновского.

Во время последней игры против “Лиона” (2:1) футболист продемонстрировал свои способности и продолжает развиваться, считает тренер.

“Мы очень довольны им”, - подчеркнул Тудор.

В текущем сезоне украинский футболист провел 15 матчей и забил один гол, а также провел три игры в кубке Франции и забил три мяча.