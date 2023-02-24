Наставник "Манчестер Юнайтед" высказался о значимости победы над "Барселоной"

Рулевой “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал о том, что значит для его команды победа над “Барселоной” (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

По его словам, обыграть “Барселону”, которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков, - это фантастический результат.

"Мои футболисты показали великолепную игру – мы будем отталкиваться от нее весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи.

В нашей команде есть несколько замечательных индивидуальностей", – сказал тен Хаг в эфире BT Sport.

В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.