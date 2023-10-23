Наставник Интер Майами оказался в центре скандала

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино оказался в центре небольшого скандала.

На днях аргентинский наставник довольно эмоционально ответил журналисту, который обвинил его в том, что команда не смогла выйти в плей-офф МЛС.

Журналист упрекнул тренера в том, что даже приобретение звездных игроков никак не помогло спасти ситуацию.

Мартино сказал: "Когда произошли все эти изменения? Январь, февраль, март? С какого момента вы анализируете ситуацию? С начала года? Давайте перейдем к другим вопросам. Ваше отношение ко мне очень неуважительно".

В конце сезона "Интер Майами" занял 14-е место в Восточной конференции, хотя команда выдала неплохой отрезок на финише (не учитывая матчей без Лионеля Месси), а также завоевала Кубок США.

Напомним, что в этом сезоне в команду присоединились Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Команда и дальше работает над тем, чтобы приглашать звездных футболистов. Вскоре к ней может присоединиться Луис Суарес.