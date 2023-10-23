EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Наставник Интер Майами оказался в центре скандала

Наставник Интер Майами оказался в центре скандала

Новости футбола Сегодня, 07:51
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Наставник Интер Майами оказался в центре скандала Фото: открытые источники

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино оказался в центре небольшого скандала.

На днях аргентинский наставник довольно эмоционально ответил журналисту, который обвинил его в том, что команда не смогла выйти в плей-офф МЛС.

Журналист упрекнул тренера в том, что даже приобретение звездных игроков никак не помогло спасти ситуацию.

Мартино сказал: "Когда произошли все эти изменения? Январь, февраль, март? С какого момента вы анализируете ситуацию? С начала года? Давайте перейдем к другим вопросам. Ваше отношение ко мне очень неуважительно".

В конце сезона "Интер Майами" занял 14-е место в Восточной конференции, хотя команда выдала неплохой отрезок на финише (не учитывая матчей без Лионеля Месси), а также завоевала Кубок США.

Напомним, что в этом сезоне в команду присоединились Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Команда и дальше работает над тем, чтобы приглашать звездных футболистов. Вскоре к ней может присоединиться Луис Суарес.

Связанные команды и лиги
Интер Майами МЛС США
Популярные новости
Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя Новости футбола Сегодня, 08:09 Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя
Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте Новости футбола Сегодня, 07:20 Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте
17-летний футболист Гую получил небывалую славу после гола за Барселону Новости футбола Сегодня, 06:04 17-летний футболист Гую получил небывалую славу после гола за Барселону
Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды Новости футбола Сегодня, 05:27 Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды
Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans Новости тенниса Сегодня, 04:33 Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans
ФОТО. Фанаты Ливерпуля вывесили флаги Палестины на матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 03:21 ФОТО. Фанаты Ливерпуля вывесили флаги Палестины на матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:35 Хорошо ли вы знаете карьеру Лионеля Месси? КВИЗ! Новости футбола Сегодня, 08:43 В Реале ответили на слухи об уходе Модрича Новости футбола Сегодня, 08:09 Хави рассказал, как решился выпустить на поле 17-летнего Гуя Новости футбола Сегодня, 07:51 Наставник Интер Майами оказался в центре скандала Новости футбола Сегодня, 07:20 Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте Новости футбола Сегодня, 06:04 17-летний футболист Гую получил небывалую славу после гола за Барселону Новости футбола Сегодня, 05:27 Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды Новости тенниса Сегодня, 04:33 Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans Новости футбола Сегодня, 04:14 Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли Новости футбола Сегодня, 03:59 Гвардиола рассказал о трудностях Манчестер Сити в последнем матче
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия — Кадис 23 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Зальцбург 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Лестер — Сандерленд 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Бенфика — Реал Сосьедад 24 октября 2023 года