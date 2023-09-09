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Наставник Интер Майами огорчил фанатов новостью о возвращении Месси

Новости футбола Сегодня, 04:00
Наставник Интер Майами огорчил фанатов новостью о возвращении Месси Фото: Marca

Главный тренер "Интера Майами" Херардо Мартино огорчил фанатов команды сроками возвращения Лионеля Месси из сборной Аргентины.

По словам аргентинского тренера, капитан команды вернется в расположение клуба только после матча с Боливией в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Напомним, что Лионель Месси стал автором единственного гола в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором, который состоялся ночью с 7 на 8 сентября. По ходу встречи форварда заменили, после чего начали распространять слухи про микротравму игрока. Источники писали, что из-за повреждения он не сможет принять участие в гостевом отборочном матче с Боливией 12 сентября и раньше вернется в США.

"Похоже, что это не серьезная проблема. У него были некоторые признаки усталости. По крайней мере, на данный момент у нас такая информация. Возможно, в течение дня мы получим более подробную информацию. Я бы не стал сейчас утверждать, что он не сыграет против Боливии в Ла-Пасе. Еще рано сказать. Я не могу представить себе, что он не будет иметь возможности сыграть", - приводит ESPN слова Мартино.

Напомним, что 10 сентября “Интер Майами” сыграет против "Спортинга Канзас-Сити" в рамках МЛС.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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