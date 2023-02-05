Наставник "Эвертона" ввел странный запрет на тренировках

Главный тренер “Эвертона” Шон Дайч ввел весьма необычные запреты на тренировках команды.

Как пишет источник, наставник запретил игрокам тренироваться в шарфах и шапках.

Также тренер просит футболистов надевать щитки.

Известно, что такие запреты он ввел еще до игры с “Арсеналом” (1:0).

“Меня давно это сводит с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. Также на них должны быть щитки, как гласят правила. Это не ракетостроение”, – сказал Дайч.