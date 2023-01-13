Наставник "Челси" высказался об удалении Феликса в дебютном матче

Наставник “Челси” Грэм Поттер высказался по поводу красной карточки португальца Жоау Феликса в дебютном матче за клуб.

Напомним, что молодой футболист вышел в стартовом составе в матче АПЛ с “Фулхэмом” (1:2) и был удален после грубого подката.

"Он был фантастическим в игре перед этим удалением, мы смогли увидеть его уровень. Этот футболист был опасным на протяжении всего времени.

В момент с удалением у него не было злого умысла, это неудачный поступок, и теперь мы его потеряем. В целом же - это разочаровывающий вечер для нас", - сказал он.