Наставник "Челси" высказался об активности клуба на трансферном рынке

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер прокомментировал активность клуба на трансферном рынке.

Только этой зимой “синие” подписали 6 игроков.

В частности, в команду перешли Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Давид Фофана, Андрей Сантос и Жоау Феликс.

"У меня нет повода жаловаться. Для любого тренера - это, вызов с точки зрения лидерства и управления командой. Это фантастика. Это очень воодушевляет. Думаю, это здорово для клуба и для нас, так как наши игроки еще и вернутся после травм.

Когда приходят новые футболисты, это всех бодрит, появляется конкуренция", - отметил он.