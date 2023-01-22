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Наставник "Челси" высказался об активности клуба на трансферном рынке

Новости футбола Сегодня, 05:15
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен

Главный тренер “Челси” Грэм Поттер прокомментировал активность клуба на трансферном рынке.

Только этой зимой “синие” подписали 6 игроков.

В частности, в команду перешли Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Давид Фофана, Андрей Сантос и Жоау Феликс.

"У меня нет повода жаловаться. Для любого тренера - это, вызов с точки зрения лидерства и управления командой. Это фантастика. Это очень воодушевляет. Думаю, это здорово для клуба и для нас, так как наши игроки еще и вернутся после травм.

Когда приходят новые футболисты, это всех бодрит, появляется конкуренция", - отметил он.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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