Наставник “Челси” высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

Наставник “Челси” Грэм Поттер высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Вчера лондонцы победили “Боруссию” в ответной игре 1/8 финала со счетом 2:0. В первой игре немцы победили 1:0.

"Мои футболисты сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и это здорово для всех.

После победы в нашей раздевалке царило фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, но Лига чемпионов очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал.

Хотел бы отдать должное игрокам, они выложились полностью", - сказал он.