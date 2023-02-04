Наставник "Челси" прокомментировал очередную потерю очков в АПЛ

Наставник “Челси” Грэм Поттер прокомментировал исход встречи матча АПЛ с “Фулхэмом” (0:0).

По словам тренера, несмотря на результат, ему нравится настрой команды.

"Наши игроки усердно работали друг за друга против организованной команды. В этом матче нам не хватило связей, плавности и уверенности, которые приходит со знанием друг друга.

Нам нужно время, чтобы сплотиться и стать действительно хорошей командой. Вот в чем заключается совместная работа", - сказал он.