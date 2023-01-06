Наставник “Челси” назвал причины поражения от "Манчестер Сити"

Наставник “Челси” Грэм Поттер рассказал о том, что его команде не хватило для положительного результата в матче АПЛ с “Манчестер Сити”.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу “горожан”.

После игры Поттер заявил, что в ситуацию вмешались ранние травмы, которые получили Пулишич и Стерлинг.

"Если учесть этот момент, то в целом мы показали энергичное выступление против топ-команды. Если не принимать во внимание результат, то я горжусь игроками. Должен признать, что это тяжело, и я сочувствую ребятам.

Наши футболисты полностью ыложились и сделали то, о чем мы их просили", - сказал он.