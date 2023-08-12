Наставник “Челси” намекнул на новый трансфер

Наставник “Челси” Маурисио Почеттино высказался о тяжелой травме нападающего Кристофера Нкунку.

Из-за травмы колена француз пропустит минимум четыре месяца.

"Мы очень расстроены, потому что Кристофер находился в отличной форме, и он важный игрок для нас. Вы видели, как он выступал на поле. Он может играть на разных позициях, поэтому его отсутствие является большой проблемой для нас.

Но сейчас главное не слишком много думать о его травме. Мы должны оставаться позитивными, потому что он вернется к нам в будущем. Главное, чтобы он восстановился как можно быстрее и наилучшим образом", - сказал он.

Тренер добавил, что клуб активно работает на трансферном рынке, чтобы найти замену новичку.

"Клуб ищет решение, возможно, краткосрочное, среднесрочное или долгосрочное, чтобы найти игрока с правильным профилем для нашей команды", - заявил Почеттино.

Напомним, что звездный футболист перебрался в лондонский клуб этим летом из РБ “Лейпциг” и не успел провести за “синих” ни одного товарищеского матча.