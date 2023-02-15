Наставник “Баварии” удивлен игрой ПСЖ против своей команды

Наставник “Баварии” Юлиан Нагельсманн удивлен игрой ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

По словам тренера немецкого клуба, футболисты французской команды действовали слишком пассивно.

"Мы провели отличные первые 25 минут и здорово контролировали ситуацию. Мне кажется, наши игроки немного удивились, что так часто владеют мячом, а ПСЖ при этом не прессингует.

Мне было известно, что соперник всегда глубоко защищается, но я был немного удивлен, что они были так пассивны и не планировали отбирать мяч", - отметил он.