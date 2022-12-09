Наставник "Арсенала" Артета высказался о травме Жезуса

Наставник “Арсенала” Микель Артета рассказал о том, когда рассчитывает на возвращение в состав форварда Габриэла Жезуса.

Напомним, что бразилец травмировался на ЧМ-2022 в Катаре.

По словам специалиста, точных сроков восстановления игрока нет.

"Ему предстоит какое-то вмешательство в колено, и нам придётся день за днём, неделю за неделей смотреть, как все закончится. Что касается замены Жезусу в трансферное окно, то мы будем рассматривать варианты только после того, как будет конкретная информация о восстановлении.

Если что, у нас есть футболисты на подхвате", - сказал он.

Ранее СМИ писали, что Жезус пропустит около 3 месяцев.