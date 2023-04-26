Насри интересно высказался о Гвардиоле

Бывший игрок сборной Франции Самир Насри считает, что испанский тренер Пеп Гвардиола является высокомерным, но в положительном смысле этого слова.

“Гвардиола осознает свои профессиональные способности и является лучшим тренером. Он понимает, что может принести клубу и ясно демонстрирует это окружающим. Однако Гвардиола также честен и откровенен в своих высказываниях”, - сказал он.

Также француз отметил, что при приходе в "Сити" у Гвардиолы было полное доверие со стороны руководства клуба, что дает ему возможность диктовать свои условия.