Нас ждет битва "Реала" и "Барселоны": когда состоится финал Суперкубка Испании

Вчера вечером стал известен второй участник финального матча Суперкубка Испании.

В сложной битве с “Бетисом” (2:2, 4:2 – по пенальти) путевку в финал завоевала “Барселона”.

Первым же участником решающего матча стал “Реал”, который днем ранее обыграл “Валенсию” (1:1, 4:3 – по пенальти).

Битва грандов испанского футбола состоится 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.