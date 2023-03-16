"Наполи" впервые в истории вышел в четвертьфинал ЛЧ

Итальянский “Наполи” достиг четвертьфинала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Под руководством тренера Лучано Спаллетти команда одержала две победы над немецким “Айнтрахтом” в 1/8 финала со счетом 2:0 и 3:0.

Это первый раз, когда неаполитанцы вышли в четвертьфинал и второй раз, когда смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме “Наполи” в ¼ финала Лиги чемпионов сыграют еще два итальянских клуба - “Милан" и “Интер”.