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Наполи выступил с заявлением касательно конфликта с Осимхеном

Новости футбола Сегодня, 13:41
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Наполи выступил с заявлением касательно конфликта с Осимхеном Фото: sscnapoli.it / Автор неизвестен

Чемпион Италии, Наполи, на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно конфликта с ключевым игроком команды, Виктором Осимхеном.

Напомним, что на выходных нигерийский нападающий не забил пенальти в матче против Болоньи. После этого клуб выпустил в официальном TikTok клуба ролик с пенальти, пошутив над ситуацией.

Футболист удалил со своей страницы в Instagram все посты с Наполи, оставив фото, связанные с его предыдущими клубами и национальной сборной. Агенты игрока требовали извинений от клуба.

"Чтобы избежать любой интерпретации на эту тему, клуб заявляет, что никогда не собирался оскорблять или высмеивать Виктора Осимхена, - говорится в заявлении. - Чтобы продемонстрировать это, прошлым летом клуб решительно отклонял все предложения о трансфере игрока.

Общий опыт показывает, что в социальных сетях, в том числе в TikTok, контент зачастую создавался с легкостью и креативностью, не имея в отношении Осимхена ни злого умысла в насмешке. Однако, если Виктор заметил в ролике обиду, это не было целью команды".

Добавим, что уже после инцидента Виктор Осимхен вышел на поле в матче против Удинезе, забил один из голов и праздновал его вместе с командой.

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