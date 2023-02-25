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"Наполи" выиграл восьмой подряд матч в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:37
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Италии “Наполи” на выезде обыграл “Эмполи” со счетом 2:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли гол Виктора Осимхена и автогол Ардиана Исмайли. Для гостей победа стала восьмой подряд в турнире.

“Наполи”, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Эмполи” с 28 очками остался на 12-й позиции.

“Эмполи” – “Наполи" - 0:2 (0:2)
Голы: Исмайли, 17 (автогол) - 0:1, Осимхен, 28 - 0:2

“Эмполи”: Викарио, Эбуэхи (Стоянович, 68), Луперто, Исмайли, Паризи, Марин, Хендерсон (Грасси, 57), Хаас (Пьяца, 76), Бальданци, Пикколи (Капуто, 57), Сатриано (Виньято, 77).

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 90), Замбо-Ангисса (Гаэтано, 90), Лосано (Оливера, 70), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Элмаз, 71).

Удаление: Мариу Руй (67).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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