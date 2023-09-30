Наполи в гостях разобрался с Лечче

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Лечче на Стадио Виа дель Маре принимал Наполи.

На старте нового сезона Лечче продолжает удивлять всех. Команда проиграла пока лишь один матч (в минувшем туре Ювентусу) и идет в верхней части турнирной таблицы. Матч против действующего чемпиона, коим является Наполи, выглядел для подопечных Д’Аверсы очередным экзаменом.

Наполи на правах фаворита начал острее. На 16-й минуте подачу со штрафного головой замкнул Лео Эстигор. Норвежец освободился от опеки и ударом головой послал мяч мимо вратаря — 0:1. До конца первого тайма команды обменялись несколькими опасными моментами, а в начале второй половины встречи гости сумели удвоить преимущество. Навесную подачу с фланга замкнул Виктор Осимхен. К слову, для нигерийца это пятый гол в нынешнем розыгрыше Серии А. Под занавес встречи отличный удар издали удался Гаэтано, а точку в этом матче с пенальти поставил Политано — 0:4.

Лечче создал достаточно моментов и точно заслужил забитого гола, но счет на табло больше не менялся.

Лечче — Наполи — 0:4.

Голы: 0:1 — Эстигор 16, 0:2 — Осимхен 51, 0:3 — Гаэтано 88, 0:4 - Политано 90+5.

Благодаря этой победе, Наполи набрает 14 очков в семи матчах и остается в группе лидеров. Лечче имеет на три очка меньше.