Наполи уверенно разобрался с Вероной

В рамках девятого тура итальянской Серии А Верона на своем поле принимала Наполи. Действующие чемпионы Италии казались очевидным фаворитом этого матча, однако на старте первого тайма на поле точилась равная борьба. Хозяева ничем не уступали подопечным Руди Гарсии, который не мог рассчитывать на травмированных Осимхена и Ангисса. Первого на острие атаки заменил Джакомо Распадори, а вместо камерунца на поле появился швед Йенс Каюсте, которого летом купили у Реймса.

В середине первого тайма гости усилиями Маттео Политано открыли счет. А на 43-й минуте с передачи того же Политано отличился Кварацхелия. В начале второго тайма грузин оформил дубль. Сразу после этого хозяева ответили голом Лазовича, но Наполи уверенно довел матч до победы.

Верона — Наполи — 1:3

Голы: 0:1 — Политано 27, 0:2 — Кварацхелия 43, 0:3 — Кварацхелия 55, 1:3 — Лазович 60.

После этой победы Наполи немного сократил отставание от лидеров, но остается на пятой строчке. Верона, имея в активе 8 очков, будет шестнадцатой.