"Наполи" уверенно победил в 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанский “Наполи” на выезде обыграл франкфуртский “Айнтрахт” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Виктора Осимхена и Джованни Ди Лоренцо.

Ответный матч “Наполи” - “Айнтрахт” состоится в Италии 15 марта.

“Айнтрахт” Германия – “Наполи” Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Осимхен, 40 - 0:1, Ди Лоренцо, 65 - 0:2

“Айнтрахт”: Трапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс, Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84).

Удаление: Коло-Муани (58).

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