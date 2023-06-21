"Наполи" увеличил цену на Виктора Осимхена

Неаполитанский “Наполи” увеличил цену на нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, итальянский клуб теперь хочет получить за футболиста 180 миллионов евро, хотя раньше оценивал его в 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют ПСЖ, “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”. Впрочем, ни один из заинтересованных клубов не готов платить такую сумму.

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб договорился с Осимхеном о продлении контракта, который истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал пять результативных передач.