"Наполи" установил огромный ценник на Осимхена

Неаполитанский “Наполи” определился с ценой на нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает La Gazzeta Dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются “Реал”, “Челси”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, ПСЖ и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 31 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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