"Наполи" установил гигантскую цену на Виктора Осимхена
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Неаполитанский “Наполи” вновь увеличил цену на нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По сведениям источника, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет получить за футболиста 200 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют ПСЖ, “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”, но ни один из клубов не готов платить такую сумму.
В минувшем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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