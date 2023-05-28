"Наполи" упустил победу в гостевом матче Серии А

В матче 37-го тура чемпионата Италии “Болонья” и “Наполи” сыграли вничью со счетом 2:2.

На 14-й минуте счет открыл Виктор Осимхен, а в начале второго тайма он же увеличил преимущество гостей. Впрочем, в оставшееся время хозяев от поражения спасли голы Льюиса Фергюсона и Лоренцо Де Сильвестри.

“Наполи”, набрав 87 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 51 очком занимает 11-е место.

“Болонья” – “Наполи” - 2:2 (0:1)

Голы: Осимхен, 14 - 0:1, Осимхен, 54 - 0:2, Фергюсон, 62 - 1:2, Де Сильвестри, 84 - 2:2

“Болонья”: Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 74), Бонифаци (Медель, 74), Лукуми, Камбьязо, Схаутен, Эбишер (Сансоне, 60), Домингес, Фергюсон, Барроу (Моро, 61), Арнаутович (Зиркзее, 60).

“Наполи”: Голлини, Берешиньски, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 78), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 87), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Распадори, 66), Дзербин (Зедадка, 79), Осимхен (Симеоне, 66).

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