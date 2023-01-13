"Наполи" уничтожил "Ювентус" в матче Серии А

В матче 18-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле разгромил туринский “Ювентус” со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Виктора Осимхена, голы Хвичи Кварацхелии, Амира Ррахмани и Элифа Элмаза. У гостей отличился Анхель Ди Мария.

“Наполи”, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 37 очками опустился на третью позицию.

“Наполи” – “Ювентус” - 5:1 (2:1)

Голы: Осимхен, 14 - 1:0, Кварацхелия, 39 - 2:0, Ди Мария, 42 - 2:1, Ррахмани, 55 - 3:1, Осимхен, 65 - 4:1, Элмаз, 72 - 5:1

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 46), Осимхен (Распадори, 79), Кварацхелия.

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо (Соуле, 83), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Ди Мария (Миретти, 73), Кьеза (Айлинг, 73), Милик (Кин, 56).

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