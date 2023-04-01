"Наполи" теряет своего лидера перед битвой с "Миланом"

Главный бомбардир “Наполи” Виктор Осимхен пропустит матч 28 тура чемпионата Италии против “Милана”.

У него диагностировали травму приводной мышцы.

Точные сроки восстановления лидера команды будут известны в течение недели.

Игра состоится 2 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Осимхен провел 23 матча, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи в чемпионате Италии.