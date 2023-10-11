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Наполи связался с бывшим тренером Ювентуса и Интера

Новости футбола Сегодня, 12:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Наполи связался с бывшим тренером Ювентуса и Интера Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

"Наполи" связался с бывшим тренером "Ювентуса" и "Интера" Антонио Конте, сообщил журналист Фабрицио Романо.

В среду, 11 октября, неаполитанская команда официально обратилась к Антонио Конте. Далее будут идти обсуждения с прямыми переговорами, чтобы понять, может ли итальянский специалист быть правильным человеком для замены Руди Гарсии. Однак окончательное решение еще не принято. Есть еще много важных моментов, которые нужно обсудить, прежде чем двигаться с Конте.

Главного тренера "Наполи" Руди Гарсию могут уволить в ближайшее время. Согласно информации от Sky Sport Italia, 9 октября прошли собрания, в которых приняли участие Гарсия, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис и другие руководители клуба. Учитывая все это, руководство "Наполи" пришло к выводу, что он не справляется со своими обязанностями и будет уволен.

Также, напомним, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хотел пригласить Луиса Энрике этим летом, но передумал. Де Лаурентис сказал, что звонил Луису Энрике в июне, но, к счастью, тот хотел присоединиться к Пари Сен-Жермен.

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