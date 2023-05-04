"Наполи" стал чемпионом Италии

В матче 33-го тура чемпионата Италии удинский “Удинезе” и неаполитанский “Наполи” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл Санди Ловрич, но в начале второй половины равновесие восстановил Виктор Осимхен.

“Наполи”, набрав 80 очков, гарантировал себе чемпионский титул. Неаполитанцы завоевали скудетто в третий раз в истории. “Удинезе” с 43 очками поднялся на 12-ю позицию.

“Удинезе” – “Наполи” - 1:1 (1:0)

Голы: Ловрич, 13 - 1:0, Осимхен, 52 - 1:1

“Удинезе”: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 82), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Зегелар, 74), Перейра, Уолас, Ловрич (Арслан, 78), Самарджич (Товен, 82), Несторовски.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 64), Элмаз, Кварацхелия (Лосано, 86), Осимхен.

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