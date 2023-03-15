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"Наполи" разгромил "Айнтрахт" в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 17:51
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанский “Наполи” разгромил франкфуртский “Айнтрахт” и вышел в четвертьфинал.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Виктора Осимхена и гол Петра Зелиньски.

“Наполи” Италия – “Айнтрахт” Германия - 3:0 (1:0) - первый матч - 2:0
Голы: Осимхен, 45 - 1:0, Осимхен, 53 - 2:0, Зелиньски, 64 (с пенальти) - 3:0

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 66), Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 67), Осимхен (Симеоне, 81), Кварацхелия (Элмаз, 74).

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Ндика, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роде (Якич, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Алиду, 62).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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