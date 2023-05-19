"Наполи" рассматривает пять тренеров на замену Спаллетти

Неаполитанский “Наполи” рассматривает кандидатуры пяти специалистов на случай ухода нынешнего главного тренера Лучано Спаллетти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, у Спаллетти испортились отношения с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентинсом, и в связи с этим специалист хочет уйти. Из-за этого “Наполи” интересуется своим бывшим тренером Рафаэлем Бенитесом (ныне безработный), Антонио Конте (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Винченцо Итальяно ("Фиорентина") и Кристофом Гальтье (ПСЖ).

Напомним, что в нынешнем сезоне Спаллетти привел “Наполи” к чемпионскому титулу, который стал для клуба первым за последние 33 года.

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