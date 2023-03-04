"Наполи" проиграл первый раз за два месяца

Вчера “Наполи” уступил “Лацио” (0:1) в 25-м туре Серии А.

Это первое поражение лидера Серии за последние два месяца.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил хавбек римлян Матиас Весино.

Перед этим “Наполи” проигрывал последний раз 4 января 2023 года “Интеру” (0:1).

После этого была серия из 9 побед и одной ничьей.