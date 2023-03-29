"Наполи" продлит "Кварадону": названы условия нового контракта

Неаполитанский “Наполи” продлит контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией по прозвищу “Кварадона”, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, итальянский клуб увеличит зарплату игрока с одного миллиона евро до 2,5 миллионов год. С учетом бонусов зарплата игрока может составить четыре миллиона в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года. “Наполи” может продать игрока летом 2024 года, но не менее, чем за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

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