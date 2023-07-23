"Наполи" продлил контракт с основным защитником

Неаполитанский “Наполи” продлил контракт с основным правым защитником и капитаном команды Джованни Ди Лоренцо.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2028 года.

29-летний Ди Лоренцо выступает за “Наполи” с 2019 года. Он перешел в клуб из Неаполя из “Эмполи”. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего Ди Лоренцо провел за “Наполи” 184 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 28 результативных передач. Ранее он также играл за “Реджину”, “Кунео” и “Матеру”.

Ди Лоренцо с 2019 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил шесть желтых карточек. Он становился победителем чемпионата Европы-2022, а также два раза становился бронзовым призером Лиги наций УЕФА в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

Напомним, что “Наполи” в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Италии. Таким образом, неаполитанский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.