"Наполи" продлил контракт с основным полузащитником

Пресс-служба неаполитанского “Наполи” на официальном сайте объявила о продлении контракта со словацким полузащитником Станиславом Лоботкой.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления еще на год. Прежний контракт действовал до лета 2025 года.

28-летний Лоботка выступает за “Наполи” с 2020 года. Всего он провел за клуб 99 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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