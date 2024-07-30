Наполи продал защитника сборной Норвегии во Францию

Защитник Наполи и сборной Норвегии Лео Эстигор продолжит карьеру во французской Лиге 1. 24-летний футболист официально стал игроком местного Ренна.

🛡 Défenseur central

🇳🇴 Norvégien

⚔️ Solide et puissant



Leo Østigård arrive en provenance du @sscnapoli 💪#DegemerMatLeo — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 30, 2024

Контракт подписан на три года - до лета 2027-го. Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, неаполитанский клуб выручил за своего игрока 7 миллионов евро.

Эстигор выступал за Наполи на протяжении двух лет. В сезоне 2023/24 на счету центрбека 2 гола в 32 матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах.

К слову, агент звездного нападающего Наполи опроверг информацию о формуле обмена игроками с Челси. Он призвал уважать игрока и не распространять неправдивые новости.