"Наполи" принял решение по сыну Симеоне

Неаполитанский “Наполи” выкупит трансфер нападающего “Вероны” и сборной Аргентины Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского “Атлетико” Диего Симеоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Футболист подпишет с новым клубом контракт до лета 2026 года.

27-летний Симеоне в нынешнем сезоне выступал за “Наполи” на правах аренды, провел за клуб 33 матча, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.