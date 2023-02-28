"Наполи" придумал, как удержать Кварацхелию в команде

“Наполи" собирается предложить новый контракт нападающему Хвиче Кварацхелии.

Предложение футболисту будет сделано в конце этого сезона.

По данным источника, итальянский клуб собирается удвоить ему зарплату, а также добавить бонусы за выступления команды.

Отметим, что сейчас грузинский форвард получает 1,2 млн евро в год по контракту до лета 2027 года.