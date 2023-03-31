"Наполи" потерял лучшего бомбардира перед 1/4 финала Лиги чемпионов

Нигерийский нападающий “Наполи” Виктор Осимхен выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра. Травму он получил в расположении сборной Нигерии. Форвард точно не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Италии с “Миланом”, а также может пропустить оба поединка ¼ финала Лиги чемпионов также против “Милана” (12 апреля и 18 апреля).

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Осимхен - главная цель “Челси”.