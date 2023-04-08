"Наполи" потерял еще одного форварда перед битвой с "Миланом"
Новости футбола Сегодня, 03:20
Фото: твиттер Наполи
Во время матча “Наполи” против “Лечче” нападающий неаполитанцев Джованни Симеоне получил травму.
Аргентинский игрок вышел на поле в середине второго тайма, а в середине второго тайма попросил о замене.
Степень тяжести повреждения пока неизвестна. Однако, из-за травмы Симеоне может пропустить первый матч в четвертьфинале Лиги чемпионов против “Милана”.
Напомним, что на данный момент также находится в лазарете Виктор Осимхен – главный бомбардир “Наполи”.
Первая игра Лиги чемпионов пройдет 12 апреля в Милане.
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