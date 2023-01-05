Главная Новости "Наполи" последним из клубов топ-5 лиг проиграл в этом сезоне

"Наполи" последним из клубов топ-5 лиг проиграл в этом сезоне

Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Наполи/автор неизвестен Фото: твиттер Наполи/автор неизвестен

Вчера “Наполи” проиграл “Интеру” в матче 16-го тура Серии А (0:1).

Это первое поражение неаполитанцев в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Интересно, что “Наполи” оставался единственной командой из топ-5 европейских лиг, которая не проигрывала по ходу этого сезона в национальном первенстве.

8 января “Наполи” сыграет очередной матч чемпионата Италии. Соперниками лидера турнирной таблицы станут футболисты “Сампдории”.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:50 Главные новости дня: 4 января
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:35 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:55 Спаллетти объяснил причины первого поражения "Наполи" в чемпионате Италии Новости футбола Сегодня, 06:41 Лидер чемпионата Украины завершил первый зимний трансфер Новости футбола Сегодня, 06:19 Дебют Роналду за "Аль-Наср" откладывается: названа причина Новости футбола Сегодня, 06:00 Роналду разрешат жить в Саудовской Аравии с Джорджиной, несмотря на законы Новости футбола Сегодня, 05:51 Кейн побил рекорд экс-форварда сборной Англии Алана Ширера Новости футбола Сегодня, 05:38 Легионер "Днепр-1" отказывается возвращаться в Украину Новости футбола Сегодня, 05:19 Президент украинского футбольного клуба получил иск на 46 миллиардов Новости футбола Сегодня, 05:00 Хави высказался о тяжелой победе "Барселоны" в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 04:56 В Эстонии извинились за фото своих футболистов с тренером сборной России Новости футбола Сегодня, 04:49 Месси признали лучшим футболистом мира по итогам 2022 года
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Челси - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 5 января 2023 года Футбол Сегодня Санта-Клара - Брага прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 5 января 2023 года Футбол 06 янв 2023 Эльче - Сельта прогноз и ставка на матч Примеры 6 января 2023 года Футбол 06 янв 2023 Валенсия - Кадис прогноз и ставка на матч Примеры 6 января 2023 года