"Наполи" последним из клубов топ-5 лиг проиграл в этом сезоне

Вчера “Наполи” проиграл “Интеру” в матче 16-го тура Серии А (0:1).

Это первое поражение неаполитанцев в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Интересно, что “Наполи” оставался единственной командой из топ-5 европейских лиг, которая не проигрывала по ходу этого сезона в национальном первенстве.

8 января “Наполи” сыграет очередной матч чемпионата Италии. Соперниками лидера турнирной таблицы станут футболисты “Сампдории”.