"Наполи" отказался продавать Осимхена за огромную сумму

“Ньюкасл” не сумел договориться о приобретении нигерийского нападающего “Наполи” Виктора Осимхена, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 100 миллионов евро, но получил отказ. Владелец неаполитанцев Аурелио де Лаурентис не хочет продавать игрока ни за какие деньги. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Реал”, “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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