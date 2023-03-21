"Наполи" определился с ценой на Осимхена

Неаполитанский “Наполи” может продать нигерийского нападающего Виктора Осимхена в летнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 150 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют ПСЖ, “Челси” и “Манчестер Юнайтед”. Приоритетом для форварда является переход в АПЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: В ПСЖ назвали главного кандидата на смену Гальтье.