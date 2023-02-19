"Наполи" определился с ценой на "Кварадону"
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Неаполитанский “Наполи” определился с ценой на грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию по прозвищу “Кварадона”, сообщает AS.
По сведениям источника, итальянский клуб готов начать переговоры только в том случае, если ему предложат более 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что грузином интересуются “Реал”, “Манчестер Сити” и “Ньюкасл”.
В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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